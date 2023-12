Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 25.12. bis 31.12.2023

Nächste Horoskop - Woche sollten Frau und Mann im Sternbild Wassermann in jedem Lebensbereich sehr achtsam mit sich selbst und Anderen sein, denn die Himmelskörper warnen Dich im kostenlosen Wochenhoroskop für Wassermann vom 25.12. bis 31.12.2023 vor einer falschen Richtungsentscheidung in Liebe, Gesundheit und Beruf.

Was sagen die Sterne sonst noch für Wassermann voraus? Mehr Horoskope gibt es hier:

Liebe und Partnerschaft

Deine smarte Zurückhaltung lässt die Herzen anderer höher schlagen. Deine Gedankenwelt droht jedoch in Unordnung zu geraten. Zu viele Eindrücke, Ideen und Hirngespinste überfallen Dich. Achte auf Deine Äußerungen. Wenn Du zu Wutausbrüchen, Eifersucht oder Machtspielen neigst, leidet Dein Schatz darunter. Wenn Du Dich eingeengt und unausgeglichen fühlst, treibe Sport oder unternimm etwas, wo Du Deine Grenzen erweitern kannst.

Gesundheit und Fitness

Viel trinken, um Deine Nieren zu entgiften. Sei nicht so bequem, tue lieber mehr für Deine Fitness. Du bist nicht belastbar, schöpfe Deine Kraftreserven nicht bis zum Umfallen aus. Nimm Dir Zeit und sorge für ausreichende Bewegung. Aber übertreibe es nicht, gehe kein Risiko ein und meide Gefahren.

Beruf und Finanzen

Mit außergewöhnlichen, aber realistischen Ideen kommst Du zum Ziel. Beruflich hattest Du immer das Gefühl, es bleibt alles so wie es ist. Du spürst aber jetzt ganz deutlich, dass Du in einem positiven Wandel bist. Alle sind hektisch, nur Du ziehst Dein Pensum planmäßig und in Ruhe durch. Du hast die Kraft zum Durchhalten und Schwierigkeiten werden schnell gelöst. Sei nicht zu kritisch und lege die Scheuklappen ab.