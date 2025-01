Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 3.2. bis 9.2.2025

In welchem Lebensbereich noch Luft nach oben herrscht und wo das Schicksal es gut mit Dir meint, weiß die nächste Horoskop -Woche. Mit der kosmischen Inspiration der Astrologie und der Kraft der Himmelskörper weist Dir das kostenlose Wochenhoroskop für Wassermann vom 3.2. bis 9.2.2025 den Weg zu mehr Zuversicht und Glück.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du nicht so stur wärst, könntest Du jetzt im siebten Himmel schweben. Erkenne doch endlich, wie wichtig Dir eine gute Beziehung ist. Jetzt kommt es darauf an, wie geschickt Du Deinen eigenen Willen einsetzt. Die Tage bringen viel Energie und Tatkraft, und Du gehst frisch drauflos. Nimm Dir Zeit, Deine Gefühle zu ergründen. Du hast buchstäblich ins Schwarze getroffen. Partnerschaften blühen auf und sind harmonisch und liebevoll wie nie.

Gesundheit und Fitness

Nimm Dir Zeit und sorge für ausreichend Bewegung. Aber übertreibe es nicht, gehe kein Risiko ein und meide Gefahren. Achte darauf, Dich in der nächsten Zeit sportlich nicht zu überanstrengen. Kleine gezielte Übungen reichen aus, um Dich in Form zu halten. Du solltest lernen, über Dich selbst zu lachen.

Beruf und Finanzen

Zerstöre durch Unverstand nicht das, was Du Dir mühsam aufgebaut hast. Gib nicht so schnell auf, wenn Du mal Widerstände spürst. Immer selbstbewusster traust Du Dir viel mehr zu. Ein Jobangebot erwartet Dich, in dem Du Dich und Deine Ideen selbst verwirklichen kannst. Du läufst Gefahr, zu viel Energie bei der Verfolgung zweitrangiger Ziele zu vergeuden. Schaffe Dir Klarheit über Deine Wünsche.