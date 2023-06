Wochenhoroskop Widder: Deine Horoskop Woche vom 19.6. - 25.6.2023

Widder-Mann und Widder-Frau können in der neuen Horoskop Woche ihren Geist befreien. Das aktuelle Wochenhoroskop für Widder vom 19.6. bis 25.6.2023 verrät, worauf in den Lebensbereichen Liebe, Gesundheit und Beruf zu achten ist.

Liebe und Partnerschaft

Du bist Dir über Deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse nicht immer im Klaren. Rede Klartext und sprich dabei mal Frustpunkte an. Singles, die sich jetzt verlieben, erleben einen berauschenden Eros. Freche Flirtspiele, eine super Shoppingtour und heiße Mitspieler kreuzen Deinen Weg. Sei nicht zu kühl, sondern erweiche Dein Herz für die Bedürfnisse anderer. Dankbare Hände werden sich Dir entgegenstrecken.

Gesundheit und Fitness

Schenke der Entwicklung der Heilkunst Dein Vertrauen. Nicht so fett essen, das entlastet. Bewegung an der frischen Luft kann auch Dir nicht schaden.

Beruf und Finanzen

Mit Deinen Kräften solltest Du in nächster Zeit etwas besser haushalten. Übernimm Dich nicht und verlasse Dich auf Deine Intuition. Auch wenn sich Dir Widerstände in den Weg stellen, kannst Du Großes vollbringen. Meist geht es gut, Du kannst aber auch in Verzug geraten. Lege Dich geschäftlich nicht so schnell fest, sondern lockere Deine zum Teil starren Ansichten und lasse das bisher Unmögliche zu.