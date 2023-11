Wochenhoroskop Widder: Deine Horoskop Woche vom 20.11. bis 26.11.2023

Meinen es die Sterne in der neuen Woche gut mit Dir? Im kostenlosen Wochenhoroskop für Widder vom 20.11. bis 26.11.2023 erfährt Dein Sternzeichen, welche Energie Neptun, Venus und Merkur ausstrahlen und was Körper und Seele gerade am dringendsten brauchen. Nutze die aktuelle Horoskop Woche, um in der Liebe eine unvergessliche Zeit zu erleben.

Liebe und Partnerschaft

Treue und Loyalität, klare Bekenntnisse sind jetzt gefordert. Spontane Treffs sind das Richtige, lasse Dich nicht einengen. Wer jetzt bereit ist für die große Liebe, kann großes Glück mit einem Seelenpartner erleben. Stelle Deine Antennen auf Empfang. Du neigst zur Nachdenklichkeit und solltest Dich mit Gefühlsthemen auseinandersetzen.

Gesundheit und Fitness

Mit einigen Wehwehchen hast Du zu kämpfen. Nichts ist von Dauer! Vorsicht, Blutdruckschwankungen sind möglich! Du kannst das Unwohlsein und die Schwäche gut überstehen, wenn Du auf Deinen Körper achtest und nicht gegen die innere Überzeugung handelst. Merkst Du es nicht? Du bleibst auf der Strecke!

Beruf und Finanzen

Traue Dir ruhig etwas mehr zu. In Dir steckt sehr viel Potenzial, rufe es ab! Verhandlungen, Bürokratisches, Gespräche aller Art gelingen in den nächsten Tagen recht gut. Körperliche Arbeit hingegen fällt schwer. Nicht unterkriegen lassen, auch wenn sich der Erfolg erst nach schwerem Einsatz abzeichnet. Du bist sehr unternehmungsfreudig. Es macht Spaß, Dir und der Welt zu zeigen, was an Fähigkeiten und Potenzial in Dir steckt.