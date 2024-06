Wochenhoroskop Widder: Deine Horoskop Woche vom 24.6. bis 30.6.2024

Die Sterne gönnen Dir in der aktuellen Horoskop Woche eine gesundheitliche Auszeit, die Deinem Körper guttun wird. Was die Sterne aber noch für Dich parat halten, erfährst Du im gratis Wochenhoroskop für Widder vom 24.6. bis 30.6.2024.

Liebe und Partnerschaft

Lasse Deinen Partner jetzt nicht im Regen stehen, er braucht Dich dringend. Du bist Dir Deines Partners nicht ganz sicher, das erhöht den Reiz. Du flirtest und machst nach allen Seiten auf Dich aufmerksam. Aber wenn das Glück endlich näherrückt, ergreifst Du die Flucht. Vielleicht hast Du den Eindruck, zu wenig beziehungsfähig zu sein. Lasse Dich nicht entmutigen und gehe gelassen auf andere Menschen zu!

Gesundheit und Fitness

Habe Vertrauen in die wohlgemeinte Kraft des Lebens, das wirkt beruhigend. Ein paar gezielte Wellnesstage können Wunder wirken. Nimm Dir Zeit für Dich und verwöhne Dich selbst. Du hast viel erreicht und kannst Dir durchaus eine Ruhepause gönnen. Einen gesunden Körper bekommst Du nur durch engagierte Pflege.

Beruf und Finanzen

Ein angenehmer Druck arbeitet in Deinem Inneren. Jetzt willst Du Erkenntnisse sammeln und Deinen Horizont durch Studium und Reisen erweitern. Geistige Aktivitäten und eine gewisse Tendenz zu Streitgesprächen begleiten Dich jedoch. Du verfügst nicht über Deine volle Vitalität und bist weniger belastbar als gewöhnlich. Halte Dich also etwas zurück und warte ab. Manches fällt Dir scheinbar in den Schoß. Doch was Dir zufällt, solltest Du auch für schlechtere Zeiten festhalten, pflegen und bewahren.