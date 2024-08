Wochenhoroskop Widder: Deine Horoskop Woche vom 26.8. bis 1.9.2024

Das Horoskop für die aktuelle Woche bereitet Dich bestens auf Deine Zukunft vor und verrät Dir, wie die Sterne im Augenblick für Dich stehen. Lies jetzt, was laut Deinem kostenlosen Wochenhoroskop für Widder vom 26.8. bis 1.9.2024 wichtig wird.

Liebe und Partnerschaft

Alles klärt sich um Dich herum und wendet sich zum Guten. Lasse die Zeit für Dich arbeiten, es lohnt sich zu warten. Dein Elan wirkt ansteckend, und Dein Schatz ist gerne an Deiner Seite. Du hast eine starke Phase. Du kannst Dich jetzt verlieben und endlich Deinen Herzensmensch finden. Deine Ausstrahlung ist einfach zauberhaft. Zeige Deinen Schmerz, wenn Du von einem geliebten Menschen zurückgewiesen worden bist, sonst wirst Du lange darunter leiden.

Gesundheit und Fitness

Du bist jetzt ruhiger und bescheidener als sonst, das bekommt Dir gut. Mache die Probleme anderer nicht zu Deinen. Das entlastet und bringt Erleichterung. Schaffe Dir geeignete Bedingungen für eine Runderneuerung und Erholungsmöglichkeiten. So wie es bisher war, kann es nicht weitergehen. Du fühlst Dich ausgelaugt und hundemüde. Bestleistungen sind derzeit kaum möglich. Reduziere Dein Pensum und ruhe Dich aus.

Beruf und Finanzen

Du weißt im Moment nicht, was Du zuerst erledigen sollst. Oberster Grundsatz sollte sein, dass Du Dich nicht nervös machen lässt. Lasse Dich nicht immer so hängen und ziehe die Sache durch. Dein Gefühl signalisiert, dass Du Dich verändern willst. Du kennst aber die genaue Richtung noch nicht. Übe Dich in Geduld, das klärt sich bald auf. Mit Hektik und Stress kannst Du Deine Ziele nicht erfolgreich verfolgen.