Wochenhoroskop Widder: Deine Horoskop Woche vom 27.11. - 3.12.2023

Liebe und Partnerschaft

Wer in festen Händen ist, sollte das Spiel mit dem Feuer nicht übertreiben. Setze Dein Liebesglück bloß nicht für ein Strohfeuer aufs Spiel. Wenn Du jetzt Deine Flirtchancen nutzt, kann sich etwas Festes entwickeln. Wovon Du in der Liebe insgeheim träumst, kann wahr werden.

Gesundheit und Fitness

Vergeude Deine Kräfte nicht. Du bekommst zwar einen starken Energieschub, leider wird das aber nicht von langer Dauer sein. Beginne die Tage ruhig und gelassen. Du solltest Deinen Körper zwar in Form bringen, aber alles mit Maß und Ziel! In einer Wellnessoase kannst Du so richtig entspannen. Dein Magen streikt, weil Du ihn immer wieder übersäuerst.

Beruf und Finanzen

Du entwickelst eine gewisse Geradlinigkeit bei der Verfolgung der gesetzten Ziele. Das gehört nicht unbedingt zu Dir, kommt aber gut an. In beruflicher Hinsicht läuft alles prima, auch wenn Du Dich unterfordert fühlst. Bleibe beruflich auf jeden Fall am Ball und strecke Deine Fühler in alle Richtungen aus. Du bekommst lukrative Angebote. Sträube Dich nicht gegen Neuerungen am Arbeitsplatz. Diese werden sich auf Dauer gesehen nur positiv auf Dich auswirken.