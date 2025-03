Wochenhoroskop Widder: Deine Horoskop Woche vom 3.3. bis 9.3.2025

Hier kann Dein Tierkreiszeichen noch weiter in die Welt der Astrologie eintauchen:

Liebe und Partnerschaft

Mit Deiner Frohnatur möchte sich jemand ganz gerne verabreden. Du solltest eher die Weisheit des Lächelns leben, bevor Du anderen Menschen zu sehr auf die Füße trittst und Dich selbst verausgabst. Für Dich ist es sinnvoll, einige Verabredungen aus Deinem Terminkalender zu streichen. Du bist gar nicht in der Lage, alle einzuhalten. Du bist liebebedürftig, Schmeichler haben jetzt ein leichtes Spiel bei Dir.

Gesundheit und Fitness

Entspanne Dich, danach bist Du auf allen Ebenen in Bestform. Du kannst jetzt keine großen Sprünge machen, denn Deine Gesundheit hat in den letzten Tagen ein wenig gelitten. Gönne Dir etwas Ruhe. Mit einigen Wehwehchen hast Du zu kämpfen. Nichts ist von Dauer! Leichte Kreislaufschwankungen sind möglich.

Beruf und Finanzen

Dein beruflicher Einsatz lohnt sich auf jeden Fall. Du fühlst Dich ungerecht behandelt? Bitte um ein klärendes Gespräch. Nur wenn Du an Dich glaubst, erreichst Du, was Du erreichen willst. Neue Herausforderungen sind Dir gerade recht, so kannst Du Dich unter Beweis stellen.