Wochenhoroskop Widder: Deine Horoskop Woche vom 30.9. bis 6.10.2024

Liebe und Partnerschaft

Partnerschaftlich läuft alles bestens und Du wirst in Deiner Freiheit nicht eingeschränkt. Einladungen stehen an. Du spürst ein gutes Miteinander. Lasse in der nächsten Zeit voll Deinen Charme spielen, wenn Dir eine harmonische Atmosphäre wichtig ist. Egal, was Du vorhast, Dein Schatz ist immer gerne mit von der Partie. Deine gute Stimmung kann nichts erschüttern. Lediglich kleine Streitereien schleichen sich ein. Alles kein Grund zur Besorgnis.

Gesundheit und Fitness

Du bist fit und stark und nimmst es mit allem auf, was auf Dich zukommt. Ein Zahnarztbesuch ist schon lange überfällig! Nasche nicht so viel und reduziere Deinen Zuckerverbrauch.

Beruf und Finanzen

Deine Nerven liegen blank, bemühe Dich dennoch um ein sachliches Verhalten. Deine Gedanken sind auf eine Phase des Lernens konzentriert. Du bist wissbegierig, willst Neues ausprobieren und die alten Gleise verlassen. Jetzt oder nie, Du bist umwerfend und sehr charismatisch. Kleine Brötchen hast Du lange genug gebacken. Stelle um und picke Dir jetzt mal die Rosinen raus.