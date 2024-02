Wochenhoroskop Widder: Deine Horoskop Woche vom 5.2. - 11.2.2024

In der neuen Horoskop Woche verleihen die Sterne, Planetenbewegungen und Mondenergien Frau und Mann im Sternzeichen Widder Energie, welche sie in Liebe, Gesundheit und Beruf gut gebrauchen können. Welchem Lebensbereich Du besonders viel Aufmerksamkeit schenken solltest, steht im aktuellen Wochenhoroskop für Widder vom 5.2. bis 11.2.2024.

Liebe und Partnerschaft

Auch Singles haben plötzlich freie Bahn, die Liebe läuft auf Hochtouren. Deine tiefgehenden Gefühle schlagen besonders hohe Wellen. Du bist sensibel, mitfühlend und verständnisvoll und spürst intensiv, wenn jemand leidet. Pech im Spiel bringt Glück in der Liebe. Nicht verzweifeln, die derzeit günstigen Liebessterne gleichen die Verluste ganz schnell wieder aus. Sei einfühlsam und gehe richtig auf den Partner oder die Partnerin ein.

Gesundheit und Fitness

Empfindliche Nebenhöhlen können Dir Probleme machen. Versuche, heute auf jeden Fall einmal für eine halbe Stunde an die frische Luft zu kommen. Es regt den Geist an und bringt neue Energie. Deine Kräfte schwanken zwischen hoch und tief, haushalte richtig! Du traust Dir jetzt viel zu und bist am Wettkampf und besonders an körperlicher Betätigung aller Art interessiert. Übertreibe es nicht!

Beruf und Finanzen

Du kannst durchatmen. Der Stress lässt nach, Du kommst dazu, eine anstehende Aufgabe vorzubereiten und durchzuziehen. Veränderungen kündigen sich jetzt an, habe Vertrauen und bewahre Ruhe. Du glaubst, dass es ohne Dich nicht geht, aber da täuschst Du Dich! Du erlebst eine Zeit der Besinnung und Konzentration und gehst mit Umsicht zu Werke. Alles verläuft etwas langsamer, aber umso gründlicher.