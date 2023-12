Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 1.1. bis 7.1.2024

Dein Wochenhoroskop für Widder v om 1.1. bis 7.1.2024 : Die Sterne ermutigen Dich, ehrlich zu Deiner Stimmung in Liebe und Beziehung zu stehen. V erschließen Frau und Mann im Sternzeichen Widder in der nächsten Horoskop -Woche ihre Gefühle im Inneren, dann richtet sich die negative Energie gegen die eigene Gesundheit und das Herz.

Liebe und Partnerschaft

Es kriselt in Deiner Beziehung ganz gewaltig. Sei absolut ehrlich, sonst werden sich die Notlügen sehr schnell rächen. Du solltest Dich endlich einmal diplomatischer geben. Mit Deinem Verhalten trittst Du immer wieder anderen auf die Füße. Du bist fasziniert von den Gefühlen, die Dir ein anderer Mensch entgegenbringt. Aber noch kannst Du nicht glauben, dass er es ehrlich meint.

Gesundheit und Fitness

Anstrengende Action streichen, mehr relaxen. Du bist ein spontaner und aktiver Mensch, doch jetzt kann es für Dich ein bisschen zu viel werden. Zeige der Welt, was Du wirklich fühlst. Du bist super gut gelaunt, was Dich noch attraktiver macht. Turteltage sind angesagt und so mancher fühlt sich wie neu geboren. Höre auf Deinen Körper, der sagt Dir ganz genau, was für ihn das Beste ist. Achte darauf, denn Gesundheit ist der größte Reichtum.

Beruf und Finanzen

Gestehe Dir und anderen ein, dass Du gerne Hilfe in Anspruch nehmen würdest. Niemand wird deshalb Deine Fähigkeiten infrage stellen. Jetzt musst Du erst mal wieder richtig ackern. Wenn Du nicht gut vorankommst, so ändere Deine alten Arbeitsmuster.