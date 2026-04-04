Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 6.4. bis 12.4.2026

In der nächsten Horoskop -Woche stehen die Sterne für Widder in Sachen Gesundheit ziemlich gut. Erfahre im Wochenhoroskop für Widder, was Dir vom 6.4. bis 12.4.2026 besonders helfen kann. Dafür läuft beruflich alles wie am Schnürchen.

Liebe und Partnerschaft

Partnerschaftlich wird sich eine Problematik bemerkbar machen. Besinne Dich auf Deine Pflichten und suche das Gespräch. Dein Inneres scheint in Unordnung geraten zu sein. Du fühlst Dich unausgeglichen, gereizt und missmutig. Denke über Deine Probleme nach. Die Liebe hält Dich gefangen, Du könntest dadurch den Überblick verlieren. Gehe unter Menschen, es erwarten Dich interessante Flirts.

Gesundheit und Fitness

Du solltest mit Deiner Gesundheit weniger leichtsinnig umgehen. Auch wenn es in der Vergangenheit nicht immer leicht war, kannst Du nun wieder Kräfte tanken. Mache doch mal einen Wochenendtrip. Gönne Dir eine kreative Pause und lasse die Seele baumeln. Behandle Nervosität mit Stille und Muße.

Beruf und Finanzen

Es kommt etwas auf Dich zu. Dein beruflicher Bereich befindet sich im Aufwind. Hattest Du in der vergangenen Zeit das Gefühl der Stagnation, so wird sich das jetzt ändern. Man setzt große Erwartungen in Deine Person und in Dein Wissen. Du bist fit und belastbar und neigst dazu, Dich den Herausforderungen des Lebens zuzuwenden. Wichtige Angelegenheiten erwarten Dich.