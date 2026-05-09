Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 11.5. bis 17.5.2026

Hast Du Dein Ziel im Leben etwas aus den Augen verloren? Dann wirf einen Blick in das kostenlose Wochenhoroskop für Widder vom 11.5. bis 17.5.2026 und erfahre, was Du in Sachen Liebe, Gesundheit und im Beruf zu erwarten hast. Die Sterne laden Widder in der nächsten Horoskop -Woche dazu ein, neue Wege in die Zukunft zu gehen.

Liebe und Partnerschaft

Dein Lieblingsmensch zieht sich beleidigt zurück, wenn Du ihm nicht mehr Aufmerksamkeit schenkst. Auch wenn Du jetzt Amok läufst, Dein Schatz hat sich erst mal distanziert. Jetzt kannst Du unbeschwert eine überaus sinnliche Liebeszeit genießen und endlich Deine steife Zurückhaltung ablegen. Im Bereich der Partnerschaft stehen ernsthafte Entscheidungen für die Zukunft an.

Gesundheit und Fitness

Mit frischen Vitaminen kannst Du Dir leicht neue Energien anfuttern. Deine gesundheitliche Verfassung steht auf dem Höhepunkt. Es wäre besser, nicht immer so ungeduldig zu sein. Eine Zeit unbeschwerter Freude und Erholung bricht für Dich an, denn Du kannst Dich von lästigen Pflichten und unnützen Skrupeln freimachen.

Beruf und Finanzen

Unterschwellige Aggressionen machen sich bemerkbar. Das ist ein Hinweis auf unerfüllte Wünsche und ungelöste Aufgaben. Ändere etwas! Du begreifst schnell, setzt alles perfekt um und kannst Dir viel vornehmen. Du könntest Deine Kräfte und Möglichkeiten, zu denken und zu entscheiden, in diesen Tagen überschätzen und zu impulsiv reagieren. Nicht in blinden Aktionismus verfallen – schaue, wohin der Weg führt.