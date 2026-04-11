Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 13.4. bis 19.4.2026

In der nächsten Horoskop -Woche scheint für Dich im Sternzeichen Widder der Liebeshimmel zu leuchten. Dafür verraten die Sternenkundler aber auch, dass Du auf Deine Gesundheit achten solltest. Das und weitere kosmische Botschaften der Himmelskörper gibt's jetzt im gratis Wochenhoroskop für Widder vom 13.4. bis 19.4.2026.

Liebe und Partnerschaft

Auch wenn Du jetzt Amok läufst, hat Dein Schatz sich erst mal zurückgezogen. Mit der Hilfe Deines Partners oder Deiner Partnerin kannst Du jetzt einige Probleme lösen, die Dir schon seit Tagen auf der Seele liegen. Seine bzw. ihre Fürsorge wird Dir guttun. Wer jetzt Deine Schwachstelle findet, wickelt Dich um den Finger. Du bemühst Dich viel zu wenig um das nötige Verständnis für die Sorgen Deines Herzensmenschen.

Gesundheit und Fitness

Du zeigst jetzt eine Neigung, Deinen Wünschen nach Genuss und Bequemlichkeit besonders leicht nachzugeben. Vorsicht vor Übertreibungen. Frische Luft und viel Bewegung fördern Deine Konzentrationsfähigkeit. Du bist jetzt zu gefühlvoll, sensibel und vielleicht auch gesundheitlich anfällig. Gehe daher lieber auf Rückzug und riskiere nichts. Achte auf frische Lebensmittel, das ist gesund.

Beruf und Finanzen

Verteidige Deinen Standpunkt und lasse Dich nicht unterbuttern. Du bist jetzt voller Scharfsinn und Klarheit. Was Du jetzt anpackst, hat große Aussicht auf Erfolg, auch fremde Probleme löst Du mit Leichtigkeit. Du erlebst Tage voller Freude und Leichtigkeit. Alles geht Dir gut von der Hand und Du fühlst Dich beschwingt und zufrieden. Dein Chef scheint Dich zu mögen. Verpatze diese tolle Voraussetzung zum Erfolg nicht mit überhöhten Erwartungen und blindem Ehrgeiz.