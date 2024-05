Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 27.5. bis 2.6.2024

Die Liebesplaneten meinen es nächste Horoskop -Woche gut mit Widder. Das kostenlose Wochenhoroskop v om 27.5. bis 2.6.2024 für Dein Sternbild sagt viele harmonische Stunden voraus. Doch was ist im Beruf und Gesundheit wichtig? Astrologen erkennen die Antwort in der aktuellen Sternenkonstellation und verraten Dir Deine Bestimmung.

Was hat die Zukunft für Widder zu bieten? Erfahre es unter:

Liebe und Partnerschaft

Venus lässt Dich ein Übermaß an Lebensfreude genießen. Du löst Dich aus Deiner Zurückhaltung und schwebst in den siebten Himmel der Liebe. Du liebäugelst mit anderen, obwohl Dein Partner Dir treu zur Seite steht. Wer immer nur stur an alten Dingen festhält, hat Probleme auf neue Züge zu springen. Die Zeit läuft ohne ihn weiter. Auch wenn Dich die Liebe küsst, werde nicht übermütig. Es können sexuelle Spannungen oder zumindest unterschiedliche Bedürfnisse auftreten.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du jetzt vermeidest, vor lauter Wohlgefühl träge zu werden, hast Du gewonnen. Heitere Abwechslung und innere Ausgeglichenheit heben die Stimmung und wirken sich auch auf Dein gesundheitliches Wohlbefinden aus. Iss, was Dir schmeckt, aber mit Maß und Ziel. Es ist nie zu spät, sich einen Traum zu erfüllen. Darum solltest Du Dich bewusster ernähren, mehr Sport treiben und somit Deine Pfunde verlieren.

Beruf und Finanzen

Die Durchsetzung Deiner beruflichen Vorstellungen wird wesentlich davon abhängen, ob Du Deine Ideen mit Entschiedenheit vertrittst. Wenn Du jetzt Deine Ideen umsetzt, könnte das zum Volltreffer werden. Dies ist eine Phase, in der Du mit oberflächlichen Arbeiten nichts anfangen kannst. Lasse Dich nicht verleiten, bleibe Deiner Sache treu. Es gelingt Dir nicht viel. Jeder Termin gestaltet sich schwieriger als ursprünglich geplant. Da braucht man schon gute Nerven.