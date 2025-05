Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 2.6. bis 8.6.2025

Die nächste Horoskop -Woche bietet Widder-Männern und Widder-Frauen den ultimativen Blick in die Zukunft. Das kostenlose Wochenhoroskop für Widder vom 2.6. bis 8.6.2025 verrät Dir, was jetzt wichtig ist im Leben.

Liebe und Partnerschaft

Die Zeit ist günstig für eine Verständigung mit Deinem Schatz. Jede Art von Gedankenaustausch ist jetzt Balsam für Deine Seele. Lasse Dich vom Partner bzw. von der Partnerin mal wieder richtig verwöhnen. Du darfst das allerdings umgekehrt auch. Wie Du mir, so ich Dir. Schwierigkeiten haben sich schon vor einiger Zeit angekündigt, kommen aber jetzt erst aus gegebenem Anlass zum Ausbruch. Es bringt nichts, jemanden zu etwas zu drängen, was er überhaupt nicht will. Versuche, Deine eigene Chance auszuloten und umzudenken.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir viel Schlaf, dann bleibst Du gut drauf. Du neigst dazu, Dich zu überschätzen, die Energie lässt nach. Dein Tatendrang kehrt aber bald wieder zurück, Du gehörst jetzt auf jeden Fall zu den Gewinnern. Relaxe bei einem soften Wellnessprogramm.

Beruf und Finanzen

Lasse Dich beruflich nicht zur Seite drängen und versuche, auf dem Laufenden zu bleiben. Du solltest Entscheidungen treffen, klare Standpunkte vertreten und loslegen. Wankelmütige werden sonst von entschlossenen Machern überrollt. Das Glück des Tüchtigen ist Dir hold. Du hast viel geackert und geschafft und bist Deines eigenen Glückes Schmied gewesen. Du willst etwas verändern? Dann beherzige die alte chinesische Weisheit: Verlasse nie das alte Schiff, bevor das neue nicht fertig ist.