Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 23.6. bis 29.6.2025

Große Gefühle, spannende Flirts und Erfolg im Beruf - möchtest Du, dass die nächste Horoskop -Woche grandios wird? Dann höre genau zu, was Dir die Himmelskörper im gratis Wochenhoroskop für Widder vom 23.6. bis 29.6.2025 mitteilen möchten.

Liebe und Partnerschaft

Im Moment steht Dir der Sinn nicht nach Flirten, da Deine Gedankengänge außer Kontrolle sind. Du bist gestärkt für eine neue Zeit und spürst die Liebesplaneten prickelnd auf Deiner Haut. Du fühlst Dich in Deiner Beziehung sicher und geborgen. Eine Entscheidung steht an. Willst Du eine Beziehung intensivieren oder lieber auf Abstand gehen? Warte nicht zu lange. Du sehnst Dich danach, Deinen tiefen Gefühlen nachzugeben. Worauf wartest Du? Setze die richtigen Signale und die Liebe wird erwachen.

Gesundheit und Fitness

Da Du nicht in bester Form bist, solltest Du Dich auch nicht überfordern. Wenn Du nicht aufpasst, dann wird Dein Handeln stark an Deiner Gesundheit zehren. Nasche nicht so viel und reduziere Deinen Zuckerverbrauch. Dein Körper baut gerade etwas mehr Reserven auf.

Beruf und Finanzen

Hast Du Dich für Deine berufliche Veränderung gut vorbereitet? So kannst Du wieder einmal Deine Ideen sehr gut hinüberbringen und überzeugst selbst den größten Skeptiker. Das schafft auch Neider! Du handelst zu voreilig und schaffst Dir unnötig Aufregung. Bewahre Ruhe. Mit Deinem Schwung und Elan packst Du sowieso jede Herausforderung. Denke einmal genau darüber nach, was Du bereits alles geleistet hast, und hinterfrage nicht immer, was Du noch leisten musst!