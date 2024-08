Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 12.8. bis 18.8.2024

Als Widder überlässt Du nichts gern dem Zufall! Die nächste Horoskop -Woche bereitet Dich bestens vor und verrät Dir, wie die Sterne im Augenblick für Dich stehen. Lies jetzt, was hinsichtlich Partnerschaft, Gesundheit und Finanzen laut Deinem Wochenhoroskop für Widder vom 12.8. bis 18.8.2024 passieren könnte.

Liebe und Partnerschaft

Power, Bewegungsdrang und eine große Portion Leidenschaft machen Dich zu einem begehrten Menschen. Jetzt kommt Deine Stunde! Ein frecher Flirt kann ins Auge gehen, also sei nicht zu übermütig. Zu wenig Schmetterlinge im Bauch? Dann ist es noch nicht der richtige Partner oder die richtige Partnerin. In Herzensangelegenheiten hast Du jetzt das Glück an Deiner Seite und Probleme im privaten Bereich wirst Du aus eigener Kraft meistern.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir etwas mehr Muße und haushalte mit Deinen Kräften. Frische Deine Reserven durch regelmäßige Entspannungsphasen auf. Niemandem ist gedient, wenn Du nur arbeitest und Dich dabei verausgabst. Die Belastungen nehmen merklich ab und es wird viel entspannter für Dich. Gehe raus in die freie Natur und lasse die Seele baumeln. Dein Rücken ist sehr verspannt, das kann Kopfschmerzen verursachen.

Beruf und Finanzen

Beruflich hattest Du immer das Gefühl, dass alles bleibt, wie es ist. Du spürst aber jetzt ganz deutlich, dass Du in einem positiven Wandel bist. Kritik, die Dir entgegengebracht wird, ist gut gemeint. Denke darüber nach. Du überzeugst durch Pflichtbewusstsein, Ausdauer und grandiose Leistungen. Das wird auf vielen Ebenen honoriert, besonders bei der Gehaltsabrechnung. Ideen, die jetzt entwickelt werden, können zu Ansehen und Popularität verhelfen.