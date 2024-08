Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 2.9. bis 8.9.2024

Die nächste Horoskop -Woche bereitet Dich bestens vor und verrät Dir, wie die Sterne im Augenblick für Dich stehen. Lies jetzt, was hinsichtlich Liebe, Gesundheit und Beruf laut dem kostenlosen Wochenhoroskop für Widder vom 2.9. bis 8.9.2024 passieren könnte.

Liebe und Partnerschaft

Man nimmt Dich beim Wort. Passe also auf, wenn Du etwas versprichst, was Du nicht halten kannst. Das würde man Dir sehr übelnehmen. Ein Blick trifft Dich mitten ins Herz. Jemand wartet auf eine Antwort. Zögere nicht zu lange, es könnte sonst zu spät sein. Versuche nicht, Deinen Partner oder Deine Partnerin zu manipulieren, das wäre Gift für die Beziehung. Jetzt ist es so weit! Flirts, Partys, Zusammensein und sich amüsieren mit lieben Menschen, das bringt Dich endlich auf andere Gedanken!

Gesundheit und Fitness

Du solltest mal wieder einen Tag in der freien Natur genießen. Das stärkt Deine Gesundheit und bringt Dich auch auf andere Gedanken. Achte darauf, Dich in der nächsten Zeit sportlich nicht zu überanstrengen. Kleine gezielte Übungen reichen aus, um Dich in Form zu halten. Deine Beine tragen Dein Gewicht nicht mehr, tue etwas dagegen. Fitness steigert Dein geistiges Leistungsvermögen.

Beruf und Finanzen

Zerstöre durch Unverstand nicht das, was Du Dir mühsam aufgebaut hast. Gehe im Moment keine langfristigen Bindungen ein, nur um ein Gefühl der Sicherheit zu bekommen, sonst fühlst Du Dich schnell eingeengt. Wärst Du nicht so ungeduldig, würde Dir manches wesentlich leichter fallen. Sorge gezielt dafür, dass alle wissen, was Du tust und wie verlässlich Du bist.