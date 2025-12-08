Wochenhoroskop Widder: So wird diese Woche vom 8.12. bis 14.12.2025

Ob diese Horoskop -Woche schwierig für Dich wird oder Dir das Glück in den Schoß fällt, hängt davon ab, was Du aus Deinem Leben machst, um die Zukunft zu gestalten. Astrologischen Beistand für die Woche erhältst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Widder vom 8.12. bis 14.12.2025.

Liebe und Partnerschaft

Etwas bremst Dich ab und blockiert Dich. Lasse Dir dadurch nicht die gute Laune verderben, alles hat schließlich seinen Sinn. Sorge für mehr Erholungsstunden oder mache endlich den lang verdienten Urlaub. Eine interessante Reisebekanntschaft wartet auf Dich. Singles haben jetzt ihren Einsatz, eine erotisch beglückende Zeit erwartet sie. Deine Laune ist sehr gut, denn Venus verleiht Dir ein tolles Gefühlshoch. Schaue Dich um, denn das Gute liegt so nah!

Gesundheit und Fitness

Dein Rücken ist sehr verspannt, das kann Kopfschmerzen verursachen. Viel Antriebskraft und großes Wohlgefühl begleiten Dich. Du bist fit und stark und nimmst es mit allem auf, was auf Dich zukommt. Auf giftfreie Nahrungsmittel achten.

Beruf und Finanzen

Du überzeugst durch Pflichtbewusstsein, Ausdauer und grandiose Leistungen. Das wird auf vielen Ebenen honoriert, besonders bei der Gehaltsabrechnung. Wenn Du in der Öffentlichkeit stehst, solltest Du Dich bemühen, die Aufgaben für andere übersichtlicher und leichter zu gestalten. Du entwickelst geniale Strategien und löst komplizierte Aufgaben. Beruflich kann es zu einigen unerwarteten Angeboten und Erfolgen kommen. Handle wohlüberlegt und überstürze nichts.