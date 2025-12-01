Wochenhoroskop Widder: So wird die neue Woche vom 1.12. bis 7.12.2025

In der neuen Horoskop -Woche sollte sich das Sternzeichen Widder klar zu seiner Liebe bekennen, denn Partnerschaft und Harmonie sind in Gefahr. Das Wochenhoroskop für Widder vom 1.12. bis 7.12.2025 erklärt Dir, in welchem Lebensbereich Du Dich laut den Sternen noch in Acht nehmen solltest.

Liebe und Partnerschaft

Gemeinsame Aktivitäten mit Deinem Herzblatt machen bestimmt doppelt so viel Spaß. So schön der Traum von der perfekten Liebe auch ist: Du lebst in der Realität, und die will gestaltet werden. Nicht nur Hektik. Plane auch genügend Zeit für eine traute Zweisamkeit. Lege nicht jedes Wort Deines Herzblatts auf die Goldwaage.

Gesundheit und Fitness

Kleine Zipperlein machen Dir das Leben schwer. Du solltest Dich daher mehr ablenken. Nimm Dir Zeit für einen gründlichen Körpercheck. Denke an Deine Gelenke und belaste sie wenig. Im Moment bist Du überfordert. Du solltest Dich nicht immer total verausgaben. Dass Du nicht in bester Form bist, bedeutet nicht, dass Du Dich überanstrengen solltest.

Beruf und Finanzen

Dein Auftritt ist souverän, Deine Leistungen überzeugen. Du musst im Kollegenkreis mit Vorwürfen rechnen, allerdings auch nicht ganz unbegründet. Ein klärendes Gespräch wird Unstimmigkeiten beseitigen. Wenn Du so im Job weitermachst, übertriffst Du alle Erwartungen. Erledige in Ruhe Deine alltäglichen Pflichten und gib Dich mit dem Weg der kleineren Schritte zufrieden. Alles hat seine Zeit.