Wochenhoroskop Zwillinge: Deine Horoskop Woche vom 15.7. bis 21.7.2024

Passe in der neuen Horoskop Woche besonders auf, was Du gegenüber Deinen Kollegen sagst, Du könntest falsch verstanden werden. Mit dem aktuellen Wochenhoroskop für Zwillinge vom 15.7. bis 21.7.2024 bereitest Du Dich beste ns auf die Zukunft vor und erfährst alles, was Dir die Sterne zu sagen haben .

Liebe und Partnerschaft

Deine Antworten suchst Du mehr im Außen und gehst alles mit viel Optimismus an. Dein Auftreten anderen Menschen gegenüber wirkt dabei sehr dominant. Sei nicht ungerecht, und setze Dich sanft durch, aber mit Nachdruck. Man muss spüren, dass man mit Dir nicht spielen kann. Die Sterne sorgen für Harmonie und Leidenschaft gleichermaßen. Es geht in der Liebe leidenschaftlich her. Stehe zu Deinen Träumen und verliere Dich nicht in Kleinigkeiten. Deine Wünsche werden wahr.

Gesundheit und Fitness

Sorge für Ruhe, Harmonie, mehr Freizeit, Wärme und Zärtlichkeit. Du bist ein spontaner und aktiver Mensch, doch jetzt kann es für Dich ein bisschen zu viel werden. Zeige der Welt, was Du wirklich fühlst. Du stehst sehr stark unter Druck. Vielleicht kannst Du Dir ein paar Tage freinehmen und einen kleinen Urlaub machen, es würde Dir guttun. Sorge für genussvolle Entspannung.

Beruf und Finanzen

Erfolg kommt nicht von alleine. Man muss auch den entsprechenden Einsatz bringen. Aus dem Umgang mit Deinen Partnern und Kollegen ziehst Du Dich jetzt etwas zurück, um Abstand zu gewinnen. Nicht jeder wird das verstehen. Jetzt bist Du gefragt, Du hast derzeit das Zeug, Dich durchzuboxen. Du arbeitest jetzt erfolgreich mit Gleichgesinnten zusammen.