Wochenhoroskop Zwillinge: Deine Horoskop Woche vom 2.6. bis 8.6.2025

Zwillinge-Frauen und Zwillinge-Männer erfahren im aktuellen Wochenhoroskop für Zwillinge vom 2.6. bis 8.6.2025, welche Türen sich in der neuen Horoskop -Woche öffnen und welche vom Schicksal geschlossen werden.

Liebe und Partnerschaft

Gut gestimmt bist Du nicht gerade. Im Gegenteil. Du kannst ganz schön launisch sein. Versuche, nicht immer Deine Gefühle mit einzubeziehen. Du hast mit der neuen Liebe das große Los gezogen. Wenn Du Dir im Klaren darüber bist, was Du willst, wird alles leichter. Du glaubst zwar zu wissen, was Dein Schatz möchte, sicher bist Du aber nicht.

Gesundheit und Fitness

Nasche nicht so viel und reduziere Deinen Zuckerverbrauch. Körperliche Arbeiten und Aktivitäten sind etwas eingeschränkt. Gehe raus und genieße die Freiheit sowie neue Anregungen. Du bist fit und stark und nimmst es mit allem auf, was auf Dich zukommt.

Beruf und Finanzen

Lege im Job mal neue Ziele fest, das wird Dich wieder motivieren. Alles, was Du jetzt beginnst, wirst Du erfolgreich zum Abschluss bringen. Am Arbeitsplatz bekommst Du dazu volle Unterstützung. Setze die richtigen Personen für Deine Pläne ein, dann kann nichts passieren. Bleibe flexibel und vertraue dem einen oder anderen Glücksplaneten. Du entwickelst Dich auf jeden Fall in eine positive Richtung.