Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 16.6. bis 22.6.2025

Wenn Du in der nächsten Horoskop -Woche nicht weiter weißt, dann können die Sterne Dir Orientierung und Klarheit schenken. Im Wochenhoroskop für Zwillinge vom 16.6. bis 22.6.2025 erfährst Du, wie Du Deine Stärke und Entschlossenheit nutzen kannst, um Hindernisse zu überwinden und Deine Ziele zu erreichen.

Entdecke in den Horoskopen für das Sternzeichen Zwillinge die Möglichkeiten des Universums :

Liebe und Partnerschaft

Male keine Bilder, tue einfach, was Dir das Herz befiehlt. Es sind Regenwolken am Liebeshimmel zu sehen. Die Gefühle sind in Deiner Beziehung eher vereist, und Du blockierst Dich mit Schuldzuweisungen. Du entwickelst leidenschaftliche Gefühle für eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Wenn Du jetzt nicht die Kurve bekommst, zeigt Dein Schatz die rote Karte.

Gesundheit und Fitness

Sportliche Aktivitäten nicht übertreiben, sondern wohl dosieren. Fußgymnastik unter dem Tisch ist besser als gar kein Sport. Ein bisschen Bewegung an der frischen Luft weckt Deine Lebensgeister. Du hast viel Energie, baue jetzt etwas Kondition auf.

Beruf und Finanzen

Du gehörst zu den absoluten Gewinnern und solltest Dich nicht verstecken. Bleibe rege und tue weiterhin etwas für Dein Glück. Komplimente und Bewunderung stärken Dein Selbstbewusstsein und Du bist richtig süchtig danach. Nimm Dich doch einfach so, wie Du bist. Du zeigst Interesse an Deinen Mitmenschen und Kollegen. Die Erfolge stellen sich dann ein, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist.