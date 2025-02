Wochenhoroskop Zwillinge: Deine Horoskop Woche vom 17.2. bis 23.2.2025

Entdecke die Spiritualität in Dir und profitiere von den günstigen Konstellationen der Sterne und Planeten. Liebe und Glück können die neue Horoskop -Woche bestimmen, wenn Du die Lebensratschläge aus dem aktuellen Wochenhoroskop für Zwillinge vom 17.2. bis 23.2.2025 clever nutzt.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Zwist in der Luft liegt dann wird es wohl daran liegen, dass Du unleidlich bist. Du solltest ehrlich mit Dir selbst umgehen, Deine Gefühle zulassen und diese möglichst von einem neutralen Standpunkt aus betrachten. Deine Gedanken sind sprunghaft und ungeordnet. Ebenso auch Deine Äußerungen. Sei vorsichtig und überstürze nichts. Du mobilisierst mal wieder enorme Kraftreserven. Hoffentlich lohnt es sich diesmal, dass Du Dich wieder so verausgabst. Du handelst zu impulsiv!

Gesundheit und Fitness

Höre auf Deinen Körper, der sagt Dir ganz genau, was für ihn das Beste ist. Achte darauf, denn Gesundheit ist der größte Reichtum. Tue ab und zu etwas für Deinen Rücken, dann ist alles wieder in bester Ordnung. Trinke mehr Wasser, dann fühlst Du Dich gleich viel besser. Dein Stimmungsbarometer läuft auf Hochtouren und ebenso Deine Kondition. Starte in ein Aktivwochenende zum Wohle der Gesundheit.

Beruf und Finanzen

Denke an die Konsequenzen, wenn Du Dich mit Deinem Chef anlegst. Man wird Dir eine Tür öffnen und nun liegt es an Dir, ob Du diesen Schritt wagst oder nicht. Es winkt ein neuer Lebensabschnitt. Nur mit Kompromissbereitschaft machst Du einen Gegner zum Verbündeten. Befolge Anweisungen, auch wenn Du sie nicht immer einsiehst.