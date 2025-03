Wochenhoroskop Zwillinge: Deine Horoskop Woche vom 17.3. bis 23.3.2025

Liebe und Partnerschaft

Du solltest vorsichtig bei erotischen Angeboten sein. Was zunächst gut für Dein Herz und Dein Selbstbewusstsein ist, könnte sich später als Fehlentscheidung herausstellen. Mal Regen, mal Sonne - Deine Flirtlust und Laune bringen jetzt alle emotionalen Wetterlagen mit sich. Gib bloß keinen Grund zur Eifersucht. Dein Humor kommt momentan bei allen gut an, aber besonders bei einem ganz bestimmten Menschen.

Gesundheit und Fitness

Es könnte nicht schaden, wenn Du Deine schlanke Linie im Auge behältst. Ein wichtiger Schritt für ein größeres Vorhaben ist Dir gelungen. Du hast Dir definitiv eine Erholungspause verdient. Wie wäre es mit einer Reise? Iss, was Dir schmeckt, aber achte auf Maß und Ziel. Wolltest Du nicht mal wieder Deine Vorsorgeuntersuchungen in Angriff nehmen?

Beruf und Finanzen

Deine lasche Haltung zeigt jedem sofort Dein Desinteresse. Verpasse nicht den Zeitpunkt, an dem Du mit dem Träumen aufhörst und Dich wieder den konkreten Aufgaben des Alltags stellst. Trotz Deines Erfolgsdenkens bist Du in der Lage, den Menschen in Deiner Umgebung tolerant zu begegnen. Du hast immer das richtige Feeling. In der Gruppe, in der Du aktiv bist, hast Du jetzt die Möglichkeit, mit voller Energie beizutragen und der Gemeinschaft zu mehr Anerkennung zu verhelfen.