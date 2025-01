Wochenhoroskop Zwillinge: Deine Horoskop Woche vom 20.1. bis 26.1.2025

Du steckst voller Talente, die Du gekonnt einsetzen solltest. Erfahre im aktuellen Wochenhoroskop für Zwillinge vom 20.1. bis 26.1.2025, was die Himmelskörper Deinem Sternzeichen oder Aszendenten zu sagen haben. Denn auch in der neuen Horoskop -Woche kannst Du Dich auf antreibende Lebensweisheiten der Astrologie verlassen und gefasst in die kommende Woche starten.

Liebe und Partnerschaft

Dein Partner oder Deine Partnerin kann Gedanken lesen. Auch das, was Du heimlich denkst, hat in Deiner Beziehung eine starke Wirkung. Achte mehr darauf. Was willst Du wirklich? Du kannst nicht immer auf zwei Hochzeiten tanzen, und Dein Verhalten ist langsam eine Zumutung für Deine Beziehung. Lasse Deinen Schatz wissen, was Dich wirklich bewegt.

Gesundheit und Fitness

Regelmäßigkeit heißt das Zauberwort, vor allem beim Sport. Genieße jetzt das Schöne und Angenehme, dann fühlst Du Dich seelisch und damit auch körperlich entspannt und richtig ausgeglichen. Bringe andere zum Lachen, das macht auch Dich glücklich. Du hast ein Energiehoch und darfst Dir alles zumuten.

Beruf und Finanzen

Du kannst es ruhig wagen, neue Wege einzuschlagen. Was hält Dich davon ab, einmal ganz anders zu handeln, als man von Dir erwartet? Um den Karrierelift in Bewegung zu setzen, musst Du Dich Konflikten stellen. Du gehst jetzt alle Vorhaben mit einer großen Portion Idealismus an. Daraus ergibt sich momentan ein sehr großer Anspruch an Deine eigene Leistung. Wenn Du Dich für etwas einsetzt, bist Du von starkem Erfolgsdrang getrieben. Ganz oder gar nicht ist oft Deine Devise.