Wochenhoroskop Zwillinge: Deine Horoskop Woche vom 23.6. bis 29.6.2025

Liebe und Partnerschaft

Je intensiver Du liebst, desto erfüllter wird Dein Leben. Also lasse die Liebe zu und setze die richtigen Signale. Du musst jetzt nicht in die Ferne schweifen, wenn Du Abenteuer suchst. Aufregende Dinge passieren auch vor Deiner Haustür. Das Leben ist ein Geschenk für Dich, es verspricht harmonisch zu werden. Privat bist Du im Einklang und Kummer gehört der Vergangenheit an. Du bist verunsichert, weil Deine Gefühle wieder Purzelbaum schlagen. Warum denn? Es geht doch schließlich endlich bergauf. Sträube Dich nicht!

Gesundheit und Fitness

Dein stabiles Nervenkostüm ist in der jetzigen Situation sehr von Vorteil. Der Wetterumschwung macht Deiner Gesundheit sehr zu schaffen. Du solltest Deine Körperabwehr stärken. Habe Vertrauen in die wohlgemeinte Kraft des Lebens, das wirkt beruhigend.

Beruf und Finanzen

Die Sterne mixen für Dich einen prickelnden Cocktail, der Dich schwer in Versuchung führen könnte. Tue nur das, was Du auch wirklich willst! Gehe alles in Ruhe und Gelassenheit an, und lasse das Neue auf Dich zukommen. Inspiration hast Du genügend. Schuldgefühle hast Du doch gar nicht nötig. Deine seelische Beschaffenheit ist stabil. Vertraue auf Dich und Du wirst erfolgreich sein. Überlade Dich nicht mit Arbeiten und Aufgaben, denen Du nicht gewachsen bist. Unverhoffte Chancen eröffnen Dir ganz neue Perspektiven.