Wochenhoroskop Zwillinge: So wird diese Woche vom 4.8. bis 10.8.2025

Was erwartet Dich in dieser Horoskop -Woche? Vielleicht sind es große Gefühle im Liebesleben, gesundheitliche Herausforderungen oder unerwartete Entwicklungen im Beruf. Die Antwort liefert Dir die Astrologie im aktuellen Wochenhoroskop für Zwillinge vom 4.8. bis 10.8.2025.

Liebe und Partnerschaft

Mal ganz ehrlich, manchmal wirkst Du so, als ob Du kein Wässerchen trüben könntest. Doch hinter der eleganten Fassade kann es ganz schön brodeln. Du tötest Deine Spontanität durch Deinen ständigen Perfektionismus und suchst gleichzeitig Selbstbestätigung durch Unterdrückung des Partners bzw. der Partnerin. Es gibt viel zu besprechen, schiebe es nicht auf die lange Bank. Einerseits bist Du sehr zufrieden mit Deinem Schatz, andererseits berührt aber auch noch jemand Dein Herz. Setze Deinen Verstand ein.

Gesundheit und Fitness

Keine Megapower, aber Du fühlst Dich wohl und das ist wichtig. Falls Du gerade Urlaub machst, solltest Du viel Ruhe einplanen und Deinen Körper nicht mit einem übertriebenen Ausdauerprogramm belasten. Jetzt geht rein körperlich noch weniger voran als in der Vergangenheit. Was soll's, es kommen auch wieder andere Zeiten! Trenne Dich von schlechten Angewohnheiten.

Beruf und Finanzen

Du machst mehr Flüchtigkeitsfehler, als Dir lieb sind. Es fehlt etwas an Kraft. Es ist jedoch nur eine Frage der Zeit, in der Du versuchen musst, so gut wie möglich zu funktionieren. Bald wird es besser. Deine Argumente ziehen und Deine Talente sind bekannt. Eine neue Aufgabe kommt überraschend auf Dich zu und verlangt viel Einsatzbereitschaft.