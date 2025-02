Wochenhoroskop Zwillinge: Deine Horoskop Woche vom 24.2. bis 2.3.2025

Im aktuellen Wochenhoroskop für Zwillinge vom 24.2. bis 2.3.2025 stehen die Liebessterne auf Schmusekurs. Welche inspirierenden Tipps die Sterne für Dein Sternzeichen noch bereithalten, kannst Du gleich herausfinden. Mit positiver Energie und Zuversicht kannst Du in der neuen Horoskop -Woche vieles meistern.

Liebe und Partnerschaft

Du kannst eine freudige Überraschung erleben – lasse es zu! Es wird richtig spannend. In Deiner Partnerschaft gibt es Wachstumsimpulse, durch die Du Dich sehr wohl in Deiner Haut fühlst. Du glaubst zwar zu wissen, was Dein Schatz möchte, aber sicher bist Du Dir nicht. Verkneife Dir besser Deine zynischen Bemerkungen.

Gesundheit und Fitness

Auch wenn es in der Vergangenheit nicht immer leicht war, kannst Du nun wieder Kräfte tanken. Mache doch mal einen Wochenendtrip! Lasse Dich so richtig verwöhnen. Passe auf, dass Du Dich nicht erkältest! Deine Ernährung trägt momentan nicht gerade zur Erhaltung Deiner Gesundheit bei – achte etwas mehr darauf.

Beruf und Finanzen

Verlasse Dich nicht auf andere – erledige Deine Sache selbst. Du hast ein offenes Ohr für Deine Mitmenschen und kannst ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dein Selbstbewusstsein profitiert davon. Du liebst die Abwechslung und bist offen für neue Impulse. Diskutiere nicht länger – setze Deine Eingebungen endlich in die Tat um! Du verdienst Anerkennung für Deine erbrachten Leistungen.