Wochenhoroskop Zwillinge: Deine Horoskop Woche vom 26.8. bis 1.9.2024

Blicke auf Dein Schicksal und in die Zukunft mit dem aktuellen Wochenhoroskop für Zwillinge vom 26.8. bis 1.9.2024! Was die neue Horoskop -Woche Dir an kosmischen Ratschlägen gibt, erfährst Du hier.

Liebe und Partnerschaft

Dein Partner oder Deine Partnerin bekommt kaum noch etwas von Dir mit, weil Du ständig unterwegs bist. Habe keine Angst vor Gefühlen und ihren Nebenwirkungen, aber spiele nicht mit dem Feuer! Zurzeit liegst Du mit Deinen Mitmenschen auf einer Wellenlänge. Als Single hast Du super Flirtchancen, also gehe mal wieder in Dein Lieblingslokal. Ein wenig Skepsis mag in manchen Dingen hilfreich sein. Bevor Du jedoch die Brücken hinter Dir abbrichst, besinne Dich auf das Positive.

Gesundheit und Fitness

Zu viele Genussmittel beeinträchtigen Deine Gesundheit. Es ist wichtig, dass Du Deine körperlichen und seelischen Kräfte richtig dosierst. Du solltest Dich mal so richtig verwöhnen lassen. Dann werden Dein Körper und Geist wieder ausbalanciert und kraftvoll sein.

Beruf und Finanzen

Komplizierte Zusammenhänge liegen Dir nicht so gut. Du möchtest etwas schnell erfassen und am besten sofort aktiv werden. Vieles fällt Dir leichter als sonst, also nutze die Gunst der Stunde. Gestehe Dir und anderen ein, dass Du gerne Hilfe in Anspruch nehmen würdest. Niemand wird deshalb Deine Fähigkeiten infrage stellen. Du investierst Herzblut in Deinen beruflichen Aufgabenbereich, und das kommt gut an.