Wochenhoroskop Zwillinge: Deine Horoskop Woche vom 29.7. bis 4.8.2024

Entdecke das gratis Wochenhoroskop für Zwillinge vom 29.7. bis 4.8.2024 und lass Dich von der Weisheit der Sterne leiten. Welche Chancen und Veränderungen kommen auf Dein Sternzeichen in der aktuellen Horoskop -Woche zu? Das erfährst Du jetzt.

Wenn Du im Sternzeichen Zwillinge geboren bist und noch weitere astrologische Lebensratschläge und Hinweise zu Deinem möglichen Schicksal bekommen möchtest, schaue einfach mal in diese Sternorakel:

Liebe und Partnerschaft

Du merkst allmählich, dass Deine Beziehung die Basis verloren hat. Du solltest Dich bemühen, loszulassen und Dich in Frieden zu trennen. Der Partner oder die Partnerin meint es nicht so böse, er/sie steht nur selbst stark unter Druck. Vielleicht findest Du endlich mit Deinem Schatz gemeinsame Aufgaben. Sprich die Wünsche, die Du an die Beziehung hast, offen aus. Warte nicht darauf, dass man sie Dir von den Augen ablesen wird.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du jetzt nicht aufpasst, setzt jede Kalorie ganz schnell an. Es können sich leichte Stress-Symptome zeigen. Du hast das Gefühl, Bäume ausreißen zu können. Bleibe kontrolliert und finde die richtige Balance zwischen Aktivität und Passivität. Gehe raus und genieße die Freiheit und neue Anregungen.

Beruf und Finanzen

Du bist diplomatisch, hilfsbereit und überall beliebt. Deine Leistungen werden hoch eingeschätzt und Du wirkst auf andere sehr überzeugend. Hab den Mut, beruflich auch mal ungewöhnliche Wege zu gehen. Wenn Du Dich überschätzt, musst Du Verluste tragen. Lass es nicht so weit kommen, sondern plane ganz gründlich. Kommunikativ, hilfsbereit und charmant. Mit Deiner guten Laune entwaffnest Du jeden und entwickelst einen erfolgreichen Teamgeist.