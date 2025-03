Wochenhoroskop Zwillinge: Deine Horoskop Woche vom 31.3. bis 6.4.2025

Liebe und Partnerschaft

Die Zukunft bringt bei Dir Entspannung auf allen Ebenen. Du wirst von der Liebe Deines Partners oder Deiner Partnerin beflügelt und blickst optimistisch vorwärts. Dein Geist ist offen und empfänglich, sodass Du nicht nur die verbalen Äußerungen von Deinem Liebling verstehst, sondern auch seine Emotionen. Nutze die Quellen Deiner inneren Kraft und gehe in die Stille. Wenn einmal niemand das Wort ergreift, ist dies für alle Erholung pur. Singles sollten auf keinen Fall spekulieren, denn die Liebessterne stehen im Moment nicht besonders gut. Halte aber trotzdem die Augen offen.

Gesundheit und Fitness

Du bist gesundheitlich anfällig und solltest unbedingt Zugluft vermeiden. Stärke Dein Immunsystem und iss viele Vitamine. Du fühlst Dich rundum wohl und zufrieden, pflege diese Situation. Etwas mehr Schlaf außer der Reihe würde Dir sehr guttun. Relaxe bei einem sanften Wellnessprogramm.

Beruf und Finanzen

Du findest die Reaktionen der Kollegen reichlich überzogen. Du hattest doch keine böse Absicht, leider wird das nicht so gesehen. Kontrolliere Deine Einstellung zur Arbeit. Am besten verlaufen noch die Routinetätigkeiten. Außerplanmäßiges stört Deinen Arbeitsablauf. Dein Denken und Reden wird etwas flüchtig und unausgewogen sein. Durch diese Ungehaltenheit provozierst Du andere und weckst deren Unmut. Deine Unzufriedenheit am Arbeitsplatz beeinträchtigt das Arbeitsklima negativ.