Wochenhoroskop Zwillinge: Deine Horoskop Woche vom 4.11. bis 10.11.2024

Liebe und Partnerschaft

Das Leben signalisiert Veränderungen in jeder Hinsicht, besonders im Bereich des menschlichen Miteinanders. Beziehungen können wechseln. Verabrede Dich spontan, das wird richtig amüsant. In Deiner Beziehung kannst Du Dich auf eine Menge Romantik freuen.

Gesundheit und Fitness

Mache Entspannungsübungen, das bringt Dich auf andere Gedanken. Ausreichend Schlaf ist wichtig. Es wäre dringend notwendig für Dich, Dich etwas maßvoller zu ernähren. Dein Rücken ist sehr verspannt, das kann Kopfschmerzen verursachen.

Beruf und Finanzen

Du hast jetzt eine aktive Zeit, bist voller Energie und Unternehmungslust. Du brauchst etwas, an dem Du Deine Kräfte messen kannst. Achte darauf, an ein Vorhaben mit sehr viel Fingerspitzengefühl heranzugehen. Veränderungen kündigen sich jetzt an, habe Vertrauen und bewahre Ruhe. Lasse Dir im Job bloß nicht die Zügel aus der Hand nehmen. Traue Dir endlich einmal mehr zu – Du kannst es!