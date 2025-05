Wochenhoroskop Zwillinge: Deine Horoskop Woche vom 5.5. bis 11.5.2025

Bist Du neugierig, was die neue Horoskop -Woche für das Sternzeichen Zwillinge bereithält? Das aktuelle Wochenhoroskop für Zwillinge vom 5.5. bis 11.5.2025 verrät Dir, wie die Liebessterne stehen und wie Du etwas für Deine Gesundheit tun kannst.

Tauche ein in die Welt der Astrologie und schnappe Dir Deine gratis Horoskope für Zwillinge:

Liebe und Partnerschaft

Wenn der Schatz aufbrausend reagiert, schließe seinen Mund mit einem Kuss. Mache in Deiner Partnerschaft jetzt keine überflüssigen Experimente, auch wenn es im Grunde notwendig wäre, bestimmte Dinge radikal zu verändern. Im Moment kannst Du einigen ziemlich den Kopf verdrehen. Liebe und Gefühle stehen im Mittelpunkt. Widme daher viele schöne Stunden Deinem Herzensmenschen – er wird es Dir danken.

Gesundheit und Fitness

Falle nicht wieder in Deine alten Gewohnheiten zurück. Es wäre für Dich dringend notwendig, Dich etwas maßvoller zu ernähren. Ein Zahnarztbesuch ist schon lange überfällig! Dein Magen streikt, weil Du ihn immer wieder übersäuerst.

Beruf und Finanzen

Deine Ideen zünden und Deine Begeisterungsfähigkeit reißt alle mit. Gemeinsam schafft ihr es, an die Spitze zu kommen. Geschickt fädelst Du mal wieder geschäftlich und beruflich neue Kontakte ein. Dein Job-Alltag erfordert viel Taktik und Cleverness. Egal welche Fehler Dir unterlaufen, mit einem Lächeln bringst Du alles wieder in Ordnung. Dein Arbeitsstil kommt an. Man gibt Dir freie Hand für eigene Entscheidungen.