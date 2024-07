Wochenhoroskop Zwillinge: Deine Horoskop Woche vom 8.7. bis 14.7.2024

Mit dem kostenlosen Wochenhoroskop für Zwillinge vom 8.7. bis 14.7.2024 verschaffst Du Dir einen Überblick zu den aktuellen Herausforderungen in Deiner derzeitigen Lebenssituation. Doch die aktuelle Horoskop Woche hat auch schöne Seiten, die Dein Herz mit positiven Gefühlen erfüllen. Sei gespannt, was Dich erwartet.

Liebe und Partnerschaft

Du läufst zu Höchstform auf und flirtest auf Teufel komm raus. Du bist in der Lage, auf den Partner oder die Partnerin gefühlvoll einzugehen. Eine wunderschöne Zeit für die Liebenden. Harmonie ist angesagt. Wenn Du in einer festen Partnerschaft bist, solltest Du diese stabil halten. Zudem steht bei Paaren derzeit Erotik und Spaß im Vordergrund.

Gesundheit und Fitness

Deine Seele ist etwas mehr gefestigt und Du begibst Dich innerlich auf interessante Pfade. Du kannst jetzt keine großen Sprünge machen, denn Deine Gesundheit hat in den letzten Tagen ein wenig gelitten. Du fühlst Dich ausgelaugt und hundemüde. Bestleistungen sind derzeit kaum möglich. Gönne Dir etwas Ruhe und reduziere Dein Pensum. Auch wenn es in der Vergangenheit nicht immer leicht war, so kannst Du nun wieder Kräfte tanken. Mache doch mal einen Wochenendtrip.

Beruf und Finanzen

Nur Nüchternheit, Konzentration und Ausdauer bringen Dich jetzt weiter. Dies ist eine Phase, in der Du mit oberflächlichen Arbeiten nichts anfangen kannst. Lasse Dich nicht verleiten, bleibe Deiner Sache treu. Übung macht den Meister und das sagt sehr viel aus. Gib also nicht gleich auf, wenn Dir beruflich etwas nicht sofort gelingt. Stelle alle wichtigen Entscheidungen für längere Zeit zurück.