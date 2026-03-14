Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 16.3. bis 22.3.2026

Ob dem Sternzeichen Zwillinge für die nächste Horoskop -Woche viel Glück und positive Energie ins Haus stehen, verraten die Tipps der Sternenkundler. Das kostenlose Wochenhoroskop für Zwillinge vom 16.3. bis 22.3.2026 sieht dieses Tierkreiszeichen als Glückspilz. Sei gespannt, welche kosmischen Inspirationen die Sterne für Dich in Liebe, Gesundheit oder Beruf bereithalten.

Liebe und Partnerschaft

Ein Ereignis bringt alles durcheinander und sorgt für die große Liebe. Einfach ist es nicht, denn die Sterne stehen eher auf Spannung als auf Harmonie – das wirst Du in den nächsten Tagen deutlich spüren. Keine Angst vor Gefühlen und ihren Nebenwirkungen, spiele nicht mit dem Feuer! Lasse Deine Laune nicht an einem Menschen aus, der Dir nichts getan hat. Hüte Dich vor ungerechtfertigten Vorwürfen.

Gesundheit und Fitness

Du bist jetzt zu gefühlvoll, sensibel und vielleicht auch gesundheitlich anfällig. Gehe daher lieber auf Rückzug und riskiere nichts. Warte ab – in den nächsten Tagen bist Du sehr ausgeglichen. Auf keinen Fall solltest Du sportliche Betätigungen vernachlässigen. Setze in Deiner Freizeit auf aktive Unternehmungen.

Beruf und Finanzen

Lade Dir jetzt keine Aufgaben auf, die Du gar nicht bewältigen kannst – so ersparst Du Dir Enttäuschungen über unnötige Misserfolge. Erledige so viel Arbeit wie möglich, Du hast mächtigen geistigen Aufwind dafür. Höre anderen zu und denke darüber nach. Weiter so – Du hast die erste Hürde fast genommen. Konzentriere Dich nicht zu sehr auf Kleinigkeiten, sonst verlierst Du den Überblick.