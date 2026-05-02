Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 4.5. bis 10.5.2026

Das Sternzeichen Zwillinge kann in der nächsten Horoskop -Woche so einigen Erfolg im Beruf erleben. Auch in der Liebe wird es spannend. Erfahre im gratis Wochenhoroskop für Zwillinge vom 4.5. bis 10.5.2026 mehr über die großen Chancen und die kleinen Gefahren.

Liebe und Partnerschaft

Pech im Spiel bringt Glück in der Liebe. Verzage nicht, die derzeit günstigen Liebessterne gleichen Verluste schnell wieder aus. Du verbreitest eine knisternde, elektrische Atmosphäre in Deiner Umgebung. Partnerschaften dürfen sich auf tolle Momente freuen. Jetzt kannst Du Deine Gefühle leicht mitteilen. Dadurch verlaufen Gespräche besonders gut, man versteht Dich.

Gesundheit und Fitness

Du bist etwas leichtsinnig, achte mehr auf Deinen Kreislauf. Deine Kondition ist stark, Du schaffst vieles problemlos. Deine gesundheitliche Verfassung ist gut und verlangt nach Bewegung, um Deine Vitalität zu erhalten. Allerdings bist Du sportlich nicht mehr viel gewohnt, Muskelkater ist möglich.

Beruf und Finanzen

Du willst Grenzen überschreiten, um endlich ans Ziel zu kommen. Doch wenn Du noch einmal darüber nachdenkst, ist das nicht der richtige Weg. Du arbeitest Deine Aufgaben nicht nur ab, sondern bringst Dich aktiv ein. Du sprühst vor Energie und Ideen und weißt genau, was Du willst. Vieles gelingt Dir, jetzt kannst Du durchstarten! Du brauchst eine Herausforderung, an der Du Deine Kräfte messen kannst.