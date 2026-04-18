Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 20.4. bis 26.4.2026

Kaum etwas ist selbstverständlich im Leben, daher sollte man seine Gefühle ernst nehmen, sie aber nicht das Ruder übernehmen lassen. Die nächste Horoskop -Woche bietet Dir laut Astrologie gute Chancen, Versäumtes nachzuholen und in der Liebe, im Berufsleben und in puncto Gesundheit richtig aufzuräumen – Dein gratis Wochenhoroskop für Zwillinge vom 20.4. bis 26.4.2026.

Liebe und Partnerschaft

Vernachlässigt Dich Dein Partner oder Deine Partnerin, kannst Du auf Abwege geraten. Es sieht gut aus! Der Liebeshimmel öffnet seine Tore und bringt Deiner Beziehung einen wundersamen Segen. Zärtliche Stunden stehen an. Du neigst zum Flunkern und zu Übertreibungen, dadurch erscheinst Du absolut unglaubwürdig. Vorsicht, man könnte Dir das übel nehmen. Höre auf, Deinen Schatz immer wieder eifersüchtig zu machen!

Gesundheit und Fitness

Bewegung an der frischen Luft kann auch Dir nicht schaden. Deine Abwehrkräfte lassen nach. Iss vitaminreicher und bewege Dich mehr. Ganz wichtig wäre auch eine seelische Tiefenentspannung. Du solltest Dich nicht überschätzen. Auch bei Dir sind Erholungspausen nötig, sonst fühlst Du Dich schnell ausgelaugt. Grüble nicht so viel, das macht nur müde und schlapp.

Beruf und Finanzen

Inspiriert von ganz neuen Plänen entwickelst Du endlich den Mut, das zu tun, was Dir schon immer vorschwebt. Lasse Dich nicht davon abbringen. Lasse Dich am Arbeitsplatz nicht immer in eine Ecke drängen! Du erträgst keine Ungerechtigkeit und setzt Dich, wenn nötig, auch für Schwächere ein. Du hast mit herben Rückschlägen zu kämpfen. So richtig kommst Du noch nicht in Schwung und solltest Dich auf keinen Fall übernehmen.