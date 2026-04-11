Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 13.4. bis 19.4.2026

Im kostenlosen Wochenhoroskop für Zwillinge vom 13.4. bis 19.4.2026 verraten Dir die Sterne, was in Sachen Liebe, Gesundheit und Beruf alles auf Dich zukommen kann. Vorsicht vor schlechten Einflüssen! Mehr Infos aus dem Universum der Astrologie schenkt die nächste Horoskop -Woche.

Liebe und Partnerschaft

Du bist jetzt ruhig und besonnen, vielleicht sogar ernst und verschlossen. Es gibt kein Hochgefühl, aber solide Beständigkeit. Singles zeigen richtige Gefühle und flirten sich in mehrere Herzen. Du düst hoch motiviert durch die Zeit, bist dabei sehr redselig und kommunikativ. Du beeindruckst mit Deiner süßen Art jeden. Manchmal hast Du das Gefühl, Du hättest Dein Herz verloren. Prüfe genau! Kann es nicht auch der Verstand sein?

Gesundheit und Fitness

Es wird Zeit, langsam einmal etwas mehr auf Deine Ernährung zu achten. Umwandlung und Stille sind angesagt. Also ziehe Dich zurück und nutze diese Phase, um Dich zu regenerieren. Ein altes Zipperlein meldet sich, bitte nicht einfach ignorieren. Sorge für Ruhe, Harmonie, mehr Freizeit, Wärme und Zärtlichkeit.

Beruf und Finanzen

Mit dem richtigen Team kannst Du geniales auf die Beine stellen. Teamwork ist Deine Stärke, dort bist Du unschlagbar. Du bist an der Spitze, jetzt kannst Du Dir mal einiges herausnehmen. Endlich kannst Du Projekte, die Du schon lange planst, in die Tat umsetzen, selbst lästige Arbeiten gehen Dir schnell von der Hand.