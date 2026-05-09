Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 11.5. bis 17.5.2026

In dieser Phase Deines Liebeslebens strotzt Du vor kosmischer Energie und positive Gefühle erfüllen Dein Herz. In der nächsten Horoskop -Woche stehen die Sterne für Zwillinge auch günstig, um im Beruf richtig loszulegen. Das kostenlose Wochenhoroskop für Zwillinge vom 11.5. bis 17.5.2026 weiß, wo die guten Chancen lauern.

Mehr astrologische Weisheiten und Tipps für das Leben von Zwillinge schenken Dir die Sternenkundler unter :

Liebe und Partnerschaft

Heiße Flirts, die Funken sprühen – jemand kann Dein Herz ganz schnell entflammen. Genieße die Annehmlichkeiten, die sich Dir bieten. Schließe neue Bekanntschaften und Freundschaften. Liebe ist leicht möglich. Eine alte Liebe rostet nicht, auch wenn Du Dir das einreden willst. Etwas bremst Dich ab und blockiert Dich. Lasse Dir dadurch nicht die gute Laune verderben – alles hat schließlich seinen Sinn.

Gesundheit und Fitness

Viel Antriebskraft und großes Wohlgefühl begleiten Dich. Du solltest Dich mal wieder mit einer gründlichen Vorsorgeuntersuchung befassen. Mache jetzt nicht zu viel, sondern gönne Dir zwischenzeitlich noch viel Ruhe. Richtig lospowern kannst Du erst später. Du brauchst Zärtlichkeit und guten Sex, dann blühst Du richtig auf.

Beruf und Finanzen

Gute Möglichkeiten bieten sich, um Überstunden abzubummeln. Beruflich kommst Du einem ersehnten Ziel ein ganzes Stück näher. Setze weiterhin auf Deine Stabilität und auf Deine Erfolgskurve. Gute Chancen, Dich beruflich noch weiter fortzubilden. Du entwickelst geniale Strategien und löst komplizierte Aufgaben.