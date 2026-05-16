Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 18.5. bis 24.5.2026

Menschen vom Sternzeichen Zwillinge macht so schnell keiner was vor! Dieser Meinung ist auch das kostenlose Wochenhoroskop für Zwillinge vom 18.5. bis 24.5.2026. Dennoch gibt es keinen Grund zu übertreiben. Lies hier, welche Chancen die nächste Horoskop -Woche für Dein Sternzeichen bereithält.

Die Welt der Astrologie hat noch mehr zu bieten als das Zwillinge-Wochenhoroskop :

Liebe und Partnerschaft

Dein Wunsch nach Nähe sollte nicht dazu führen, dass Du alle Deine Eigenheiten aufgibst. Überlasse die großen Gefühle nicht den anderen, Du selbst bist voller Zufriedenheit und Verständnis. Leider reicht manchmal schon ein kleiner Anlass aus, um schlechte Stimmung aufkommen zu lassen. Im Moment weißt Du selbst nicht so genau, was Du willst. Dafür offenbart Dir jemand seine Gefühle und versetzt Dich damit in Hochstimmung.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir wieder einmal einen freien Tag. Der Druck lässt nach und es geht endlich bergauf. Auch wenn Du es nicht wahrhaben möchtest: Dein Cholesterinspiegel ist nicht ganz stabil. Tue mehr, um fit zu bleiben.

Beruf und Finanzen

Schiebe nichts auf, was sofort erledigt werden kann! In den nächsten Wochen musst Du mit einigen Hürden rechnen. Rede Dir nicht ein, dass Du etwas nicht schaffst – versuche es einfach! Nicht alles gelingt auf Anhieb, und Termine verlaufen oft schwieriger als geplant. Dafür brauchst Du starke Nerven.