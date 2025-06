Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 9.6. bis 15.6.2025

Im Wochenhoroskop für Zwillinge vom 9.6. bis 15.6.2025 sagen Dir die Astrotipps rosige Zeiten voraus. Ob als Single oder in fester Partnerschaft: Die Liebe ist dem Tierkreiszeichen Zwillinge diese Woche wohlgesonnen. Erfahre mehr in der nächsten Horoskop -Woche.

Liebe und Partnerschaft



Du solltest ehrlich mit Dir selbst umgehen, Deine Gefühle zulassen und sie möglichst von einem neutralen Standpunkt aus betrachten. Augen auf, es bahnt sich ein Flirt mit einer Kollegin oder einem Kollegen an. Du fühlst Dich von einer Person unwiderstehlich angezogen. In den nächsten Tagen sieht es ganz danach aus, als würdest Du Dich einem Menschen durch magische Nähe sehr verbunden fühlen.

Gesundheit und Fitness

Du hast viel Energie, baue jetzt etwas Kondition auf. Auch wenn es regnet: Gehe nach draußen, dort tankst Du am intensivsten Kraft und kannst Dich am besten erholen. Du bist im Moment etwas zu schnell eingeschnappt, was Dich nur zusätzlich belastet. Du solltest unbedingt Deine Akkus neu aufladen. Ziehe Dich aus dem Trubel zurück und konzentriere Dich nur auf eine Sache.

Beruf und Finanzen

Die Zeiten des Zweifelns und Misstrauens sind vorbei. Du hast das Gefühl, dass es im Job endlich weitergeht. Nutze die Gunst der Stunde! In Diskussionen vertrittst Du konsequent Deine eigene Meinung. Mit viel Begeisterung kannst Du von Deinen Ansichten überzeugen. In Deinem Kopf reifen erfolgversprechende Pläne. Du bist in dieser Woche sehr guter Dinge und überdurchschnittlich einsatzfähig. Schiebe anspruchsvolle Aufgaben nicht auf die lange Bank.