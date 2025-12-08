Wochenhoroskop Zwillinge: So wird diese Woche vom 8.12. bis 14.12.2025

Ob Glück, Liebe und Erfolg Dein Leben in dieser Horoskop -Woche bestimmen, hängt nicht nur vom Schicksal ab, sondern auch davon, was Du aus Deinen Chancen machst. Astrologische Tipps für Deine Zukunft erhältst Du im Wochenhoroskop für Zwillinge vom 8.12. bis 14.12.2025.

Liebe und Partnerschaft

Lebe Deine Persönlichkeit und handle nach Deinen Vorstellungen. Dabei solltest Du jedoch immer bemüht sein, das richtige Augenmaß zu haben. Akzeptiere die Meinung Deines Partners oder Deiner Partnerin, auch wenn Dir das widerstrebt. Mache aus Deinem Herzen keine Mördergrube. Egal ob es um Privates, die Liebe oder die eher ideellen Vorstellungen geht, sage Deine Meinung! Ein rechtzeitiger Rückzug bringt Dir jetzt ungeahnte Vorteile. Du musst Dich nur so schnell wie möglich entschließen. Zögere nicht!

Gesundheit und Fitness

Krankheit nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern gründlich auskurieren. Öfter mal innehalten und ausruhen, das gibt neue Kräfte. Mit Deinen Fähigkeiten und mit Deinen Kräften musst Du jetzt besonders haushalten. Also aufpassen und alles maßvoll genießen. Die Belastungen nehmen merklich ab und es wird viel entspannter für Dich. Gehe raus in die freie Natur und lasse die Seele baumeln.

Beruf und Finanzen

Du brauchst nicht zurückzustecken, denn Du weißt genau, was Du leisten kannst. Lasse Dich nicht unterkriegen und gehe Deinen Weg. Es entwickelt sich alles sehr positiv und Du kannst wirklich richtig genießen. Du bist zu dünnhäutig! Keiner ist gegen Dich, im Gegenteil, man ist Dir gut gesonnen. Du wirst jetzt gefordert und das ist gut, denn Du bist im besten Sinne unternehmungslustig, voller Energie und Tatendrang.