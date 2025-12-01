Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die neue Woche vom 1.12. bis 7.12.2025

Wer die Gefühle der Vergangenheit loslassen kann, hat ein freies Herz für eine neue Partnerschaft. Diese und weitere komische Weisheiten für die neue Horoskop -Woche liefert Dir das Wochenhoroskop für Zwillinge vom 1.12. bis 7.12.2025.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du jetzt zu viel Wert auf Äußeres und auf die Meinung anderer legst, schränkst Du Dich selbst unnötig ein. Du brauchst eine freie Entfaltung. Im Eifer des Gefechtes machst Du unüberlegt eine verletzende Aussage. Eine wichtige Liebesentscheidung lässt sich nicht mehr länger aufschieben. Du kannst keine Rücksicht mehr nehmen und musst zu Deinen Zielen stehen. Steigere Dich nicht in unerfüllte Wünsche hinein, das kostet zu viel Energie und bringt nichts. Das soll eben jetzt nicht sein, lasse los.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir nach einer anstrengenden Arbeit eine Ruhepause. Bei erholsamer Freizeitbeschäftigung kannst Du neue Kraft schöpfen. Wenn Du anderen hilfst, solltest Du dabei Dich selbst nicht vergessen. Dein Körper möchte mehr regenerieren, gib ihm die Gelegenheit dazu. Gönne Dir mehr Schlaf und mehr Freizeit.

Beruf und Finanzen

Deine Gelassenheit und Deine positive Art wirken wie Balsam auf das ganze Team. Deine Vitalität fordert ihren Preis. Vielleicht tut es Dir gut, wenn man Dir einmal deutlich sagt: Du musst nicht alles allein machen. Nicht jeder, der vor Dir kuscht, ist Dir auch wohlgesonnen. Du bist aktiv und erhebst einen gewissen Führungsanspruch. Für erbrachte Leistungen erwartest Du Lob und Anerkennung.