Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 8.6. bis 14.6.2026

Als typischer Zwilling hast Du zwei Gesichter. Doch in der Liebe solltest Du Dich laut Wochenhoroskop für Zwillinge vom 8.6. bis 14.6.2026 auf keinen Fall verstellen, Du handelst Dir damit nur Ärger ein. Sei so, wie Du bist, denn so bist Du gut. Die Sternenkundler blicken mit Dir in die nächste Horoskop -Woche.

Liebe und Partnerschaft

Es hängt von Deiner Reife und persönlichen Gelassenheit ab, wie Du diese Situation erträgst. Es dürfte nicht ganz ohne Aufregungen abgehen. Eine unschöne Wahrheit kann Dich jetzt tief verletzen. Vorsicht, ehe Du der Laune eines Augenblicks erliegst. Durch einen Kompromiss kannst Du Spannungen lösen.

Gesundheit und Fitness

Vorsicht mit Alkohol, er bekommt Dir nicht. Auch wenn die Nase läuft – das ist kein Grund, zu Hause zu bleiben. Wenn Du weiterhin ohne Rücksicht auf Deine Gesundheit lebst, kann das böse Folgen haben. Lasse Dich von einem Fachmann beraten. Erst neue Kräfte sammeln, dann kannst Du wieder aktiv werden.

Beruf und Finanzen

Beruflich wird sich demnächst einiges für Dich bewegen. Du sollst Angebote genauestens beachten, denn hier kann sich etwas ergeben. Im Moment erhältst Du von allen Seiten Rückendeckung. Dadurch gelingt es Dir, endlich einmal ganz sachlich und nüchtern vorzugehen. Was immer Du vorhast – es sollte durchführbar sein. Wenn Du jetzt Veränderungen oder eine Umstellung planst, solltest Du zuschlagen.