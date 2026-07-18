Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 20.7. bis 26.7.2026

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Wochenhoroskop Zwillinge vom 20.7. bis 26.7.2026 | Horoskop der KW 30: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Du sehnst Dich nach Liebe und Zärtlichkeit? Die Sterne stehen in der perfekten Position, die nächste Horoskop-Woche bietet die besten Chancen dafür! Erfahre mehr in Deinem kostenlosen Wochenhoroskop für Zwillinge vom 20.7. bis 26.7.2026.

Dein Wochenhoroskop für Zwillinge vom 20.7. bis 26.7.2026.
Dein Wochenhoroskop für Zwillinge vom 20.7. bis 26.7.2026.  © 123rf.com/yuzach

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Bildquelle: Midjourney/TAG24
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Wochenhoroskop Zwillinge: 21.5. bis 21.6.

Liebe und Partnerschaft

Sensibilität und Feurigkeit geben Dir eine ganz besondere Ausstrahlung. Glückshormone sprudeln, vor allen Dingen bei Singles. Eine herzliche Beziehung ist getrübt. Es hängt von Dir ab, ob die Angelegenheit rasch wieder ins richtige Gleis kommt. Dein Schatz macht das Spiel auf Dauer nicht mit, er zeigt die rote Karte.

Gesundheit und Fitness

Deine Gesundheit ist gut in Schuss! Entspannung steht bei Dir an erster Stelle. Du hast Deinen Ort der Ruhe gefunden. Kleine Zipperlein machen Dir das Leben schwer. Du solltest Dich daher mehr ablenken. Nimm Dir Zeit für einen gründlichen Körpercheck. Achte etwas mehr auf Deine Entgiftungsorgane! Sorgen verursachen Rückenprobleme. Vertraue Dich jemandem an.

Beruf und Finanzen

Du entfaltest jetzt Deine ganze Energie und kannst sie richtig dosiert einsetzen. Wenn Du Führungsaufgaben hast, dann ist jetzt Dein voller Einsatz gefragt. Du hast die nötige Tatkraft, um Dich sinnvoll für Menschen einzusetzen. In dieser Woche kommst Du schneller voran und Deinen Zielen ein gutes Stück näher. Dein Draht zu Vorgesetzten ist enorm gut. Die Erfolgsphase ist noch nicht beendet, jetzt startest Du noch einmal richtig durch.

Titelfoto: 123rf.com/yuzach

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