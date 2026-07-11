Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 13.7. bis 19.7.2026

Passe in der nächsten Horoskop -Woche besonders auf, was Du gegenüber Deinen Kollegen sagst, Du könntest falsch verstanden werden. Mit dem Wochenhoroskop für Zwillinge vom 13.7. bis 19.7.2026 bereitest Du Dich bestens auf die Zukunft vor und erfährst alles, was Dir die Sterne zu sagen haben .

Liebe und Partnerschaft

Genieße die Annehmlichkeiten, die sich Dir bieten. Gehe aus, treibe rege Konversation und lebe die Liebe. Wann hast Du Deinem Schatz zuletzt ein Kompliment gemacht? Es wird absolut höchste Zeit! Du kommst nicht mehr darum herum. Wer immer nur stur an alten Dingen festhält, hat Probleme, auf neue Züge zu springen. Die Zeit läuft ohne ihn weiter. So mancher denkt an Trennung, zumindest vorübergehend.

Gesundheit und Fitness

Achte unbedingt darauf, den Kreislauf nicht zu überlasten. Höre auf, Dich immer wieder physisch und psychisch zu übernehmen. Leichte Kreislaufschwankungen sind möglich. Tue etwas für Dich und halte Deinen Körper in Balance. Du solltest auf Partys nicht zu viel trinken. Gehe lieber rechtzeitig nach Hause und sorge dafür, endlich mehr zur Ruhe zu kommen.

Beruf und Finanzen

Im Arbeitsleben wird kompetentes, aber diszipliniertes Vorgehen sehr wohl registriert. Es kann sogar zu einer Beförderung kommen. Es darf am Arbeitsplatz nicht sein, dass jeder bei Dir seinen Ballast abwirft. Keine Spitzenform, aber gute Energien – auch das bringt Dich weiter. Sehr klug und weitsichtig sind Deine Überlegungen. Jetzt kann der Neustart gelingen.