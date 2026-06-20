Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 22.6. bis 28.6.2026

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Wochenhoroskop Zwillinge vom 22.6. bis 28.6.2026 | Horoskop der KW 26: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

In der nächsten Horoskop-Woche erlebst Du ein Wechselbad der Gefühle. Lies jetzt das Wochenhoroskop für Zwillinge vom 22.6. bis 28.6.2026, um zu sehen, was Dich diese Woche in der Liebe, Gesundheit und im Beruf erwartet.

Dein Wochenhoroskop für Zwillinge vom 22.6. bis 28.6.2026.
Dein Wochenhoroskop für Zwillinge vom 22.6. bis 28.6.2026.  © 123rf.com/veronikaillus

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Bildquelle: Midjourney/TAG24
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Wochenhoroskop Zwillinge: 21.5. bis 21.6.

Liebe und Partnerschaft

Komplimente solltest Du nicht überbewerten, sondern auf Wahrheit überprüfen. Hemmungen und Bedenken werden überspielt, und Abenteuer und Ausschweifungen werden gesucht. Das kann auf Dauer nicht gut gehen! Dein Schatz ist nicht nur dazu da, Dir alle Wünsche von den Augen abzulesen. Über gleiche Interessen kommst Du Deinem Herzensmenschen immer näher. Neue Gemeinsamkeiten werden die Partnerschaft bereichern.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du einmal nüchtern und ehrlich Bilanz ziehen willst, wie es um Dein seelisches Gleichgewicht steht, dann ist das jetzt der richtige Moment. Wenn Du Sport treibst, solltest Du Wert legen auf Qualität, nicht auf Quantität. Ziehe die Bremse, mehr Ruhe würde Dir guttun. Dein Helfersyndrom macht Dir zu schaffen, kümmere Dich lieber nur um Dich selbst.

Beruf und Finanzen

Deine Unzufriedenheit am Arbeitsplatz beeinträchtigt das Arbeitsklima negativ. Überfordere weder Dich noch andere, die von Dir abhängig sind. Mit dieser Einstellung kannst Du beruflich keinen Blumentopf gewinnen. Du fühlst Dich wohl in Deiner Haut, bist zuversichtlich und wie Du bestimmt weißt, wirkt eine positive Haltung wie ein Echo.

Titelfoto: 123rf.com/veronikaillus

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