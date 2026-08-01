Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 3.8. bis 9.8.2026

Das Universum meint es gut mit Deinem Sternbild Zwillinge, denn die Sternenkonstellation begünstigt Deine Energie. In der nächsten Horoskop -Woche kannst Du alles anpacken und wirst auf der Arbeit ein ganzes Stück vorankommen! Lies jetzt im Wochenhoroskop für Zwillinge vom 3.8. bis 9.8.2026 alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit.

Liebe und Partnerschaft

Mehr Leidenschaft und neues Liebesglück, besonders für Singles, ist angesagt. Bleibe in den Startlöchern und prüfe Deine Chancen. Ein Flirt macht Deinen Schatz so richtig eifersüchtig, übertreibe es nicht! Ein Annäherungsversuch berührt Dich mehr, als Du es wahrhaben willst. Warum bist Du nie in der Lage, den goldenen Mittelweg zu wählen? Denke daran, aus Erfahrung klug zu werden ist sehr bitter.

Gesundheit und Fitness

Übertreibe es mit Deinen Aktivitäten nicht, sonst bist Du schon bald völlig ausgepowert. Das schadet mehr, als es nutzen kann. Du hast Deine guten Vorsätze, endlich etwas für Deine Gesundheit zu tun, längst wieder vergessen. Was soll's, man darf auch mal schwach werden. Wer Probleme mit dem Gewicht hat, der sollte seinen Konsumdrang einschränken. Du fühlst Dich angeschlagen, da hilft nur viel Ruhe.

Beruf und Finanzen

Jede Art geistiger Tätigkeit, jede Kommunikation sowie Lernen und Lehren werden jetzt gefördert. Dies wird Dein Leben positiv beeinflussen. Greife schnell zu, wenn eine Weiterbildung angeboten wird. Wenn Du für jemanden da bist, der Hilfe braucht, gewinnst Du einen Verbündeten. Du brauchst noch etwas Geduld, um voll zum Zuge zu kommen.